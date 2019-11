Napoli, al Vomero va in onda la fiera del cartone Imballaggi abbandonati per strada ad ogni ora del giorno

"Oramai è una costante – afferma irritato quanto deluso Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Al Vomero tutti i giorni, compresa la domenica e i giorni festivi, si è costretti a fare lo slalom tra i cartoni abbandonati sui marciapiedi e sulle carreggiate, per lo più nei pressi delle campane per la raccolta differenziata, dai soliti incivili in aperto dispregio alle disposizioni emanate al riguardo dall’amministrazione comunale

Il tutto evidentemente favorito dalla carenza di controlli, tesi a far rispettare, in particolare, l’Ordinanza sindacale n. 1121 del 30 ottobre 2012, riguardante disposizioni urgenti per ridurre le criticità del ciclo rifiuti - puntualizza Capodanno –. In tale ordinanza, sugli imballaggi, all’art. 4 viene precisato: “ È fatto divieto: a) a tutti gli esercenti attività commerciali o pubblici esercizi ed a tutti i responsabili degli uffici pubblici o aperti al pubblico di depositare i rifiuti differenziati all'esterno dei contenitori dedicati (stradali o individuali) ad esclusione degli imballaggi in carta e cartone che devono invece, essere conservati all'interno dei propri locali e conferiti (opportunamente ripiegati e legati, esclusivamente nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale o ufficio) esclusivamente secondo il calendario predisposto da Asia Napoli spa riportato nell'allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Per gran parte delle strade del quartiere Vomero, in base a quanto si legge nell’allegato citato nell’ordinanza, i cartoni, opportunamente ripiegati e legati, andrebbero conferiti, dopo le ore 20, nei soli giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, posti nelle immediate vicinanze degli esercizi commerciali – sottolinea Capodanno -. Allora cosa ci facevano, anche nel giorno di Ognissanti, con tanta gente in strada, quei mucchi di cartoni, non piegati né legati, nella centralissima via Luca Giordano o in via De Mura, solo per citare degli esempi, visto che il problema appariva molto più diffuso sull'intero territorio del quartiere collinare?

Una vera e propria invasione d'imballaggi di cartone – prosegue Capodanno – che assale le strade del Vomero a ogni ora del giorno e in ogni giorno della settimana, con immagini non certo esaltanti, che contribuiscono ad alimentare l'immagine, oramai divenuta purtroppo una pessima quanto perenne cartolina, di un quartiere sporco e abbandonato. Senza che vengano posti in atto i necessari costanti controlli che prevedono, per le violazioni delle disposizioni contenute nella predetta ordinanza, oltre a una sanzione amministrativa che va da un minimo di 150,00 ad un massimo di 500,00 euro, anche la sospensione delle attività economiche interessate in caso di reiterazione della violazione.

Capodanno con l’occasione invita ancora una volta gli uffici competenti dell’amministrazione comunale ad effettuare, in forma continua e prolungata e non episodica, i controlli previsti nella suddetta ordinanza, in particolare nei fine settimana e nei giorni festivi, in modo da evitare il ripetersi delle scene che si stanno registrando, da diverso tempo a questa parte, al Vomero, documentate da una ricca raccolta fotografica presente pure su Facebook e su Instagram, a disposizione anche delle autorità inquirenti, perseguendo e applicando le sanzioni previste nei confronti di coloro che si rendessero responsabili dei reati succitati."