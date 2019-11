4 novembre cerimonia delle Forze Armate a Napoli Presenti il Presidente della Repubblica Mattarella è il ministro della Difesa Guerini

La cerimonia del 4 novembre, festa dell'unità nazionale e delle forze armate, istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella nella I guerra mondiale, è in corso a Napoli sul lungomare di via Caracciolo. Presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

Il capo di Stato maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli salutando il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ringraziato “la città di NAPOLI che ci ospita".

Il ministro Guerini ha prima ricordato, parlando delle missioni che vedono impegnate le forze armate italiane che “La storia ci insegna che occorre rimanere vigili”. Il ministro ha poi sottolineato l’importanza e il valore di questa giornata affermando che “Oggi tutti gli italiani festeggiano l'unità nazionale e si uniscono alle Forze Armate, facendo memoria del passato per vivere il presente e costruire il futuro. Questa giornata vede le Forze Armate protagoniste nella difesa dell'unità nazionale come valore condiviso".