Allerta meteo, scuole chiuse mercoledì in Campania: ecco dove Molti i comuni dove il maltempo impone la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado

Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, chiuse nella giornata di mercoledì 6 novembre. Queste le prime decisioni dei sindaci di Castellammare, Santa Maria la Carità e Gragnano in considerazione dell'allerta meteo di colore 'arancione', diramata lunedì dalla Protezione Civile della Regione Campania, che resterà in vigore su Napoli e provincia, come nel resto della regione, fino alle ore 12,00 del 6 novembre.

Nel Comune di Napoli il comitato operativo ha già reso noto di riservarsi, in base alla evoluzione delle previsioni meteo, di disporre l’eventuale chiusura delle scuole anche per la giornata di mercoledì 6 novembre, come già avvenuto martedì. Nell'ordinanza firmata ieri dal sindaco Luigi De Magistris la possibilità era ampiamente paventata. Disponendo "la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, per la giornata di martedì 5 novembre 2019" il Comune si era riservato, "in base all'evoluzione delle previsioni meteo, di disporre l'eventuale chiusura anche per la giornata di mercoledì 6″.

La situazione attuale è problematica non tanto per la pioggia ma quanto per il vento: mare agitato e vento a raffiche continuano a flagellare il Golfo. Da tre giorni si registrano collegamenti a singhiozzo con le Isole. Oggi l'unico aliscafo è riuscito a partire alle 6.50 da Capri e l'unica ad arrivare a Capri dal Molo Beverello di Napoli è stata la corsa delle 8.10 consentendo così a lavoratori pendolari e impiegati di raggiungere la propria sede di lavoro. I collegamenti con la terraferma finora sono assicurati dai maxi traghetti della Caremar che collegano Napoli con l'isola azzurra e le motonavi che coprono la rotta per Sorrento. Il meteo viene monitorato costantemente sia dalle compagnie di navigazione che devono organizzare i collegamenti, sia dagli isolani che devono raggiungere la terraferma nella speranza che il tempo migliori anche se le previsioni non sembrano annunciare miglioramenti nemmeno per domani. Collegamenti marittimi a singhiozzo tra Ischia, Procida e Napoli: a causa delle condizioni meteo marine sfavorevoli anche oggi aliscafi fermi in porto e collegamenti assicurati solo dalle navi traghetto.