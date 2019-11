"Vergognoso mercato delle vacche, si dimetta De Magistris" Nonno (Fdi): "Il sindaco di Napoli non ha più la maggioranza"

“Stamani non si è tenuto il Consiglio Comunale di Napoli visto che, nonostante il Sindaco affermi di avere una maggioranza solida, la stessa non esiste e non ha assicurato il numero legale. Non vi è la possibilità di riunire l'assise dallo scorso 7 agosto e la città non può adottare alcun provvedimento ne atto amministrativo.

Il Sindaco non trova la quadra con la sua maggioranza e siamo in attesa che si concluda questo vergognoso mercato delle vacche. Si ricattano tra di loro per un posto in Giunta e non permettono il riunirsi del consiglio”, è quanto afferma in una nota Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli Fdi.

“Stamani abbiamo presentato la sfiducia con 16 firme e indossato maglie provocatorie con frasi che evidenziano l'incompatibilità politica di questa Giunta. Abbiamo una città che non viene più amministrata, non si riesce nemmeno a programmare una potatura ed addirittura per il terzo giorno consecutivo si chiudono le scuole per paura che caschi qualche albero in testa a qualche alunno.

Napoli Servizi di fatto sta facendo lavorare i dipendenti a nero perché ancora ha rinnovato i contratti, non paga gli stipendi e non approva il bilancio.

Tutte queste difficoltà non possono essere affrontate perché il consiglio non si riunisce non avendo il Sindaco più una maggioranza

De Magistris farebbe bene a dimettersi, cosi da ridare parola ai cittadini che potranno finalmente scegliere un Sindaco che possa curare gli interessi della città e non la propria carriera personale”, ha concluso Nonno.