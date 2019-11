Giornalisti nella Pa, la ministra Dadone incontra la Fnsi Lo comunica il sindacato unitario giornalisti campania

Il segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, Raffaele Lorusso, accompagnato dal vicedirettore Tommaso Daquanno, è stato ricevuto dalla ministra per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone.

Nel corso dell’incontro, sono stati discussi i temi legati alla definizione del profilo del giornalista nella pubblica amministrazione e alla salvaguardia delle posizioni contrattuali definite in modo autonomo da alcune Regioni nel corso degli anni. La ministra Dadone ha assicurato che i temi sono all’attenzione del ministero, che si sta adoperando per garantire soluzioni adeguate in tempi brevi.

«Siamo grati alla ministra per l’attenzione riservata alle nostre istanze sottolinea il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso.

Il sindacato dei giornalisti ha ribadito la propria disponibilità al confronto con il ministero e con l’Aran per assicurare la soluzione delle situazioni ancora pendenti e per portare a compimento il processo di definizione del profilo del giornalista nella pubblica amministrazione, avviato con la firma della dichiarazione congiunta in sede Aran inserita nel contratto nazionale dei dipendenti pubblici.

La definizione del profilo garantirà un corretto inquadramento contrattuale e professionale ai giornalisti della pubblica amministrazione, assicurando il rispetto della specificità della professione e coniugandolo con l’esigenza di informare correttamente i cittadini».