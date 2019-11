"Giorni fortunati" e anomalie: è già polemica sul concorsone Proteste via social e avvocati che già si propongono per i ricorsi

Polemiche su polemiche per il concorsone che porterà personale negli uffici della pubblica amministrazione in Campania. Dopo quella relativa alla lunga attesa per i risultati stessi ecco che in tanti giudicano anomali i risultati delle prove per gli otto profili di categoria D, pubblicati ieri, con circa 3000 ammessi alle prove scritte per i 950 posti a disposzione.

Tra avvocati che già si offrono per fare ricorso pubblicizzandosi sui social e parlando di presunte irregolarità curiosa è la polemica relativa alla “distribuzione dei cognomi” e ai giorni fortunati.

Emergerebbe più che altro un'anomalia: sulle nove sessioni che hanno riguardato i laureati infatti particolarmente “fortunata” si sarebbe rivelata quella pomeridiana del 20 settembre, con picchi del 56 per cento di ammessi (secondo alcuni calcoli riportati sui forum) per alcuni profili e percentuali comunque sopra la media negli altri. Alcuni utenti infatti analizzano che per lo stesso profilo in una particolare sessione si va dal 56 per cento degli ammessi di una sezione all'1,2 per cento di un'altra.

Disparità che inducono molti partecipanti a pensare che in alcuni giorni le prove sarebbero state più difficili rispetto agli altri.