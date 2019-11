Sanità, la svolta. De Luca: "Usciamo dal commissariamento" Inaugurato il nuovo soccorso pediatrico del Santobono. Il Governatore: "Avanti a testa alta"

Dopo due anni di lavori inaugurato il nuovo pronto soccorso pediatrico e piastra d'emergenza all'ospedale Santobono di Napoli. A tagliare il nastro il cardinale Sepe e il presidente della regione Vincenzo De Luca. La nuova e coloratissima area di emergenza accoglie 100 mila pazienti all'anno, un dato che colloca l'ospedale napoletano al primo posto tra i pronto soccorso d'Italia ed Europa per numero di accessi. Quattromila metri quadrati ristrutturati nel dipartimento di urgenza, radiologia d'urgenza, endoscopia e, unico ospedale d'Italia ad esserne dotato, centro di medicina iperbarica per bambini.

Arrivano anche le telecamere per la sicurezza, la app che consentirà ai cittadini di collegarsi in tempo reale con il pronto soccorso. E parte la campagna "niente odio per chi odia" riferito agli episodi di violenza di cui di recente sono stati vittime medici e infermieri.

Un traguardo che inorgoglisce il presidente della Regione Vincenzo De Luca che oglie l'occasione per annunciare che nelle prossime ore è fissata l'ultima riunione di verifica tecnica sulla sanità campana. L'uscita dal commissariamento è vicina.

“Nel nostro Paese si è ormai consolidata l’inveterata abitudine di governare con le chiacchiere. Il governo della Regione Campania ha deciso invece di applicare in maniera quasi feroce la regola opposta: si parla con i fatti.

Quattro anni fa, quando siamo arrivati, sui giornali di tutto il mondo campeggiava l’immagine delle barelle dei corridoi al Cardarelli. Da allora, lavorando alla tedesca, abbiamo recuperato 70 punti nei livelli essenziali di assistenza, siamo la prima regione italiana per il pagamento dei fornitori e stiamo quotidianamente cambiando il volto della nostra sanità. Oggi parte il nuovo Pronto Soccorso pediatrico al Santobono di Napoli, il più grande d’Europa per numero di accessi. Una struttura di grande eccellenza. Da domani sera - ha aggiunto il governatore - avremo la certificazione tecnica per cui non ci sono più ragioni per rimanere commissariati: questa sarà una svolta storica per la campania. Potremo camminare a testa alta in italia. Poi, chiuso il commissariamento, dovremo fare di più".