Forte vento. Domani scuole chiuse in 11 comuni. Ecco quali Decisione congiunta di 11 sindaci

Scuole chiuse domani mercoledì 13 novembre in undici comuni dell'area vesuviana. Per la precisione la decisione unanime è stata presa dai sindaci di Portici, Somma Vesuviana, Cercola, Massa di Somma, Volla, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, San Giorgio a Cremano, Ercolano, Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio. La causa è il maltempo: “In queste ore - recita la nota - abbiamo verificato il bollettino della Regione Campania e le previsioni dell'Aeronautica Militare verificando che domani nell'aria Vesuviana ci saranno forti venti che potrebbero arrivare fino ai 72 km/h. La chiusura delle scuole è una decisione importante che ovviamente crea difficoltà a molti concittadini, oltre a determinare la diminuzione di spazi dedicati alla cultura per i giovani. Pertanto viene presa in considerazione solo quando realmente le previsioni si presentano pericolose. Il forte vento nelle nostre zone assurge a reale problema, tanto che in questo caso, abbiamo ritenuto la base necessaria per decretare la chiusura delle scuole».