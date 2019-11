Città metropolitana: strade sicure, al via lavori Affidati gli interventi per migliorare viabilità nelle intersezioni

Sono stati affidati oggi, con la firma del contratto, i lavori per migliorare la sicurezza nelle intersezioni delle strade gestite dalla Città Metropolitana di Napoli.

Si tratta di interventi che riguardano 12 intersezioni che interesseranno complessivamente 14 Comuni. Si tratta di San Vitaliano, Nola, Saviano, Mariglianella, Marigliano, Ercolano, Viallaricca, Qualiano, Torre Annunziata, Castello di Cisterna, Pomigliano d’Arco, Casoria, Volla e Marigliano.

Per rendere più sicuri questi incroci si procederà alla realizzazione di altrettante rotatorie che consentiranno una migliore gestione dei flussi di traffico ed un notevole miglioramento della sicurezza sia degli automobilisti che dei pedoni.

“La sicurezza stradale – ha affermato il sindaco metropolitano, Luigi de Magistris - è uno dei nostri principali obiettivi. L’attenzione sulle strade è massima. Vogliamo rendere un servizio migliore ai cittadini dell’area metropolitana dando loro servizi per tutelare la loro incolumità. Il progetto che andiamo a realizzare va proprio in questo senso: più sicurezza uguale migliore qualità della vita. Ancora una volta – ha concluso de Magistris - dimostriamo non a parole, ma con i fatti, l’operatività e la concretezza di questa Amministrazione”.

Il costo dei lavori è di complessivi 916.875 euro ed è previsto di completarli entro due anni. “Continua il lavoro per la sicurezza stradale e degli automobilisti dell'area metropolitana. – ha commentato il Consigliere metropolitano delegato alle strade, Raffaele Cacciapuoti .

Si tratta –ha aggiunto – di un'operazione, quella sulle rotatorie a cui teniamo molto. Un lavoro certosino della Direzione Tecnica Viabilità, che ringrazio per lo sforzo profuso. Con la realizzazione di queste 12 rotonde intendiamo diminuire sempre più la percentuale di incidenti sulle strade di nostra competenza”.