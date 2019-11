Dramma nella notte: Michela muore nel sonno. Aveva 19 anni Paese sotto choc

E' morta nella notte Michela D., una ragazza di 19 anni di Casandrino, in provincia di Napoli. La giovane pare sia stata colta da un improvviso malore che si sarebbe rivelato fatale.

La ragazza era amata e nota in paese, lavorava in un supermercato. E' successo in via Francesco De Angelis. I familiari hanno allertato subito il 118. Nonostante i sanitari siano prontamente accorsi sul posto, per Michela non c’è stato niente da fare se non constatare il decesso.

Intanto sulla bacheca della ragazza sono stati pubblicati diversi messaggi di cordoglio. La sua improvvisa dipartita lascia un vuoto incolmabile alla famiglia e agli amici della ragazza.