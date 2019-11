Al Vomero continua il danneggiamento dell'arredo urbano Napoli, un'altra panchina rotta nell'isola pedonale di via Scarlatti: è la sesta

Negli ultimi tempi gli abitanti del Vomero sono alle prese con un vero e proprio mistero, un giallo che riguarda il già precario arredo urbano del popoloso quartiere collinare. Si tratta, in particolare, della sparizione delle panchine installate qualche anno addietro lungo le strade del quartiere, segnatamente, nell'area pedonalizzata di via Scarlatti, che comprende anche alcuni tratti di via Alvino e di via Merliani.

"La vicenda si svolge sempre con lo stesso rituale - puntualizza Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che da tempo segue e segnala questo stato di cose, senza che però si arrivi a chiarire il mistero -. Prima la panchina viene trovata "azzoppata" o con lo schienale o la seduta danneggiate. Successivamente avviene il transennamento provvisorio e infine la panchina viene rimossa, senza che poi venga sostituita. L'ultima panchina sottoposta in questi giorni a un siffatto trattamento è una di quelle che si trova nel tratto pedonalizzato di via Scarlatti, posto tra via Merliani e via Luca Giordano, che, allo stato, è stata completamente fasciata con materiale plastico, dal momento che l'asse centrale in legno della seduta è stato completamento asportato.

Aumenta dunque il numero di panchine sottoposte a un simile trattamento - ricorda Capodanno - La prima panchina a sparire fu, sempre nell'isola pedonale di via Scarlatti, quella posta all’altezza del civico 147, dove un tempo vi era uno storico fioraio. Successivamente ne sono sparite, sempre nell’isola pedonale di via Scarlatti, altre cinque, l'ultima circa un mese fa, posta proprio di fronte a quella danneggiata, panchine che non sono state mai più ripristinate.

Perché stanno scomparendo le panchine del Vomero – domanda Capodanno - a chi possono dare fastidio? Come si spiega che poi il fatto che, una volta che sono scomparse, non vengano più ripristinate? A che punto sono le indagini, avvalendosi anche delle telecamere per la videosorveglianza, per fare piena luce su quanto sta accadendo all'arredo urbano del Vomero?

Domande - aggiunge Capodanno - che, nell'occasione, reiteriamo, e che attendono risposte immediate, che, ci si augura, non vengano ulteriormente differite, promuovendo tutte le opportune e necessarie indagini tese a fare piena luce sul giallo delle panchine rotte o scomparse al Vomero.

Con l'occasione – conclude Capodanno -, reitero l'invito agli uffici competenti affinché vengano ripristinate le panchine scomparse o non più utilizzabili perché rotte, come l'ultima in via Scarlatti, aggiungendone anche altre, pure in risposta alla forte domanda di tale tipologia di arredo urbano, che si registra al Vomero, in particolare nei tratti stradali destinati a isole pedonali.