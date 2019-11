Napoli: maxi grandinata, disagi al Pronto Soccorso Fango e nevischio con automobili e auto bloccate nel vialetto d'accesso al Pronto Soccorso

Grandinata copiosa su Napoli e tra ghiaccio e fango forti sono stati i disagi, in particolare nella zona ospedaliera con ambulanze e auto bloccate, come ha denunciato anche il consigliere regionale dei verdi Francesco Emilio Borrelli: “Ci sono giunte diverse segnalazioni circa le problematiche generate dall’emergenza maltempo negli ospedali. All’ospedale Cardarelli la corsia di accesso si è allagata con le ambulanze che hanno avuto difficoltà a raggiungere l’accesso del Pronto Soccorso. Al Policlinico la grandine mista a nevischio che si è abbattuta sulla zona collinare ha bloccato alcune automobili lungo i viali interni. Una situazione che ha generato particolare disagio Ribadiamo la necessità di un intervento di manutenzione della rete fognaria e delle caditoie per evitare allagamenti come quelli che si sono verificati al Cardarelli. Non è accettabile che in prossimità dell’accesso del Pronto Soccorso di un ospedale si vengano a creare situazioni del genere”