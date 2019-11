Pastore tedesco abbandonato, soccorso dalla Polizia Gesto encomiabile della polizia ferroviaria

Spaventata e infreddolita, così è stata trovata dagli agenti della polizia ferroviaria, una giovane cagna di pastore tedesco che si aggirava terrorizzata all’esterno della stazione ferroviaria di Napoli Centrale. Il tempestivo intervento dei poliziotti ha consentito di portarla al sicuro negli uffici della Polfer, dove è stata rifocillata in attesa dell’intervento del personale del servizio veterinario dell’Asl di Napoli. I sanitari hanno accertato la presenza del microchip ed hanno ricoverato il cane per verificare le sue condizioni di salute. Sono in corso approfondimenti volti a stabilire le circostanze che hanno determinato l’allontanamento dell’animale dal proprietario.