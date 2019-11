"Quel buco nero che risucchia la dignità dei lavoratori" Città della scienza, interviene Severino Nappi

“Tagliano i nastri ma i lavoratori di Città della scienza stanno alla fame. Esasperati e sfiduciati, chiedono segnali concreti di soluzione non solo per il continuo ritardo nel pagamento degli stipendi (c’è addirittura chi dovrebbe ricevere il salario del 2011), ma anche per il riavvio della struttura." E' quanto scrive in una nota Severino Nappi, Presidente Nord Sud e vicecoordinatore regionale di FI.

"E così, i buoni a nulla ma capaci di tutto che governano con totale incompetenza sono stati in grado di rendere il polo scientifico più importante del Mezzogiorno un miserabile buco nero pronto a risucchiare la dignità dei suoi stessi dipendenti. Centrodestra dove sei? Ribelliamoci e diamo davvero valore alle nostre eccellenze”.