Neomelodico choc: "La camorra? Scelta di vita, va rispettata" Anthony Ilardo: "Anticamorra? Non mi piace, se chi mi dà il pane ha precedenti non lo giudico"

“La camorra è una scelta di vita che va rispettata”, così un neomelodico, Tony Ilardo, ai microfoni di La7 per “Non è l'Arena”.

Il conduttore Giletti già da qualche tempo si sta occupando della vicenda di Tony Colombo e sua moglie, Tina Rispoli, e questa volta ai microfoni dell'inviato Marsilli è intervenuto Anthony Ilardo: “La camorra? E' un'organizzazione...una scelta di vita che...magari voi avete scelto la vita di giornalista, io ho scelto la vita per la musica e loro hanno fatto una scelta di vita che va rispettata”.

Proseguendo il cantante ha detto di non gradire l'etichetta di cantante anticamorra: “Non posso schierarmi con le posizioni di chi si definisce un cantante anticamorra come Rocco Hunt, perché io sono andato a lavorare una persona che ha precedenti e mi dà il pane per far mangiare i miei figli, posso non condividere, ma non mi permetto di giudicare”.

E ancora: “A mio figlio? Dovendogli spiegare quello che faccio gli direi che il padre è un cantante, che può cantare per il gioielliere, l'operaio e per chi ha precedenti penali. Per chi lo paga, va a cantare”.