"Cancellata l'istituzione dell'area marina protetta di Capri" Legge di stabilità. Intervento del presidente di Federalberghi Sergio Gargiulo

Il Presidente di Federalberghi Isola di Capri, Sergio Gargiulo, interviene sulla retromarcia del Governo che, come ha denunciato l’assessore della Città di Capri all’Istituenda Area Marina Protetta di Capri, Paola Mazzina, ha eliminato dalla nuova legge di stabilità le norme che ne prevedevano l’istituzione:

“La cancellazione dell’istituzione dell’Area Marina Protetta di Capri dalla Legge di Stabilità è l’ennesimo segno di disinteresse dei Governi nazionali alle particolari necessità della nostra isola e bene fa l’assessore delegato Paola Mazzina a sottolineare la gravità della situazione, soprattutto se legata ai grandi interessi che lei stessa ha denunciato nella sua lettera al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

L’Area Marina Protetta è una necessità per la salvaguardia di Capri e per il benessere e la sicurezza di abitanti e turisti. Abbiamo più volte denunciato l’insostenibilità della situazione e del degrado progressivo che comporta per il nostro patrimonio naturale tanto da arrivare a chiedere l’inserimento dei Faraglioni di Capri negli elenchi dei beni che fanno parte del patrimonio salvaguardato dall’Unesco.

Non ultimo ieri abbiamo chiesto insieme alle altre categorie imprenditoriali l’istituzione di un telelaser marino per impedire le scorribande dei mezzi di navigazione privati durante l’estate.

Siamo costernati per questo improvviso passo indietro del Governo, un atteggiamento che contrasta con quanto promesso dallo stesso ministro Costa nell’incontro avvenuto alla Cerosa San Giacomo.

La nostra rivendicazione non ha niente di politico ma è mossa solo dal buon senso, ha lo scopo esclusivo di proteggere l’isola di Capri dalle scorrerie e dall’arroganza di pirati del mare che scorrazzano nei pressi delle nostre coste in barba alle più elementari norme di civiltà e di sicurezza”.