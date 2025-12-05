Napoli, Lobotka ko. Con la Juve Elmas affianca McTominay Conte confermerà il 3-4-3

Un'altra tegola, l’ennesima, che si abbatte sul Napoli già alle prese con una vera e propria emergenza a centrocampo. Nelle scorse ore si è registrato lo stop di Stanislav Lobotka, fermato da un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra durante il riscaldamento del match di Coppa Italia contro il Cagliari. Lo slovacco dovrà stare fermo almeno due settimane e salterà anche la gara di Champions con il Benfica e quella di Udine, domenica 14, per poi rientrare in Supercoppa contro il MIlan. A questo punto Conte ricorrerà al jolly Elmas in mediana da affiancare a Scott Mc Tominay in un 3-4-3 con Di Lorenzo e Olivera sulle corsie. I tifosi sono sicuri che anche stavolta il tecnico ci metterà del suo per superare l’emergenza contro la Juventus.