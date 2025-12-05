Sorpreso con chiavi alterate e grimaldelli: denunciato un 45enne I controlli della polizia a Napoli nel quartiere Barra

La polizia ha denunciato un 45enne napoletano, per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, nel transitare in via Gerardo Chiaromonte, hanno notato, nei pressi del complesso scolastico Rodinò, un uomo con fare circospetto che, accortosi della loro presenza, ha tentato di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di diversi arnesi atti allo scasso, tra cui un paio di forbici, un’asta in metallo e due cacciaviti.

Sono in corso ulteriori verifiche in merito ad analoghi episodi di furto ai danni dello stesso complesso scolastico, in ordine ai quali la polizia sta indagando per accertare eventuali collegamenti tra i diversi fatti e risalire all’identità dell’autore degli episodi delittuosi.