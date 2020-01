Fiaccolata per ricordare Giovanni, volato in cielo a 18 mesi Grande dolore in paese. Il piccolo morto dopo febbre alta e vomito. Il sindaco: "Prego per lui"

Enorme tristezza a Portici ed Ercolano per la morte del piccolo Giovanni, il bimbo di un anno e mezzo deceduto al Santobono dopo un attacco di febbre alta, dissenteria e vomito.

Il bimbo era stato ricoverato qualche giorno prima, poi la situazione si è aggravata fino a quando per lui non c'è stato più nulla da fare.

Distrutta la famiglia: enorme il dolore del papà, della mamma e delle tre sorelline più grandi.

Il paese intanto vuol ricordare il piccolo angelo con una fiaccolata e anche il sindaco Ciro Buonajuto ha ricordato il bimbo, annunciando i funerali previsti la prossima settimana e anche la fiaccolata: “

“Ho appena finito di parlare con i familiari del piccolo Giovanni, il bimbo di Ercolano che purtroppo è volato in cielo a seguito di un malore improvviso. Non oso neanche immaginare il dolore dei suoi fratellini, dei genitori e di tutti gli amici e parenti che lo conoscevano. Giovanni aveva appena un anno, ma lascia un vuoto enorme.

So che in tanti stanno chiedendo informazioni sulla data dei funerali. Le esequie si terranno la prossima settimana: appena saranno definiti ora e giorno lo comunicherò immediatamente. So anche che alcuni cittadini fin da ieri stanno organizzando una fiaccolata per ricordare Giovanni. Anche in questo caso, appena possibile vi comunicherò il luogo e l'ora.

Per il momento, un abbraccio forte alla famiglia e una preghiera per il piccolo Giovanni volato in cielo troppo presto”.