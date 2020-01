Vermi intestinali nei bimbi: allarme a scuola Molti genitori hanno deciso di non portare i figli in aula

E' allarme a Marano: troppi bimbi sono stati infettati da ossiuri, meglio conosciuti come vermi intestinali. Inferociti i genitori: una delegazione di mamme e papà avrebbe anche chiesto di chiudere la scuola alla dirigente. Sarebbe arrivato un niet: la scuola è pulita, l'infezione potrebbe essere arrivata in altri ambienti. Ma i casi di infezione sarebbero numerosi, e alcuni dei genitori hanno anche deciso di non mandare i propri figli a scuola. Anche nei giorni scorsi era stato effettuata una pulizia straordinaria dei locali della scuola.

Diversi i problemi legati alla presenza di ossiuri nei bimbi, soprattutto nelle ore notturne, dai pruriti ai disturbi del sonno all'irritabilità per via dell'attività dei vermi. La terapia prevede l'utilizzo di antieminitici antiparassitari.