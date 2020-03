San Giorgio a Cremano: posti di blocco h24 Giorno e notte forze dell’ordine e Polizia Municipale controllano il territorio comunale

Posti di blocco posizionati anche nei punti di ingresso e di uscita della città da oggi a San Giorgio a Cremano. Le forze dell’ordine e la Polizia Municipale controllano giorno e notte il territorio comunale per verificare il rispetto del decreto governativo 'Io resto a casa'. ''Ringrazio la Polizia di Stato e i Carabinieri per il grande lavoro che stanno portando avanti specialmente per i posti di blocco ai confini garantendo che nessuno entri o esca se non per i motivi strettamente necessari e previsti'' scrive il sindaco, Giorgio Zinno, su facebook.

Agenti della Polizia Municipale stanno effettuando controlli fino alle 24.00 vigilando anche su chi di notte rovista nella spazzatura, soprattutto nei giorni in cui si deposita la frazione indifferenziata. Due persone di etnia rom, provenienti da Torre del Greco sono state denunciate perché sorprese a frugare tra i rifiuti nei pressi della stazione Circumvesuviana.