Trecase: sindaco dona mascherine e vino rosso Il sindaco De Luca ha voluto ringraziare gli imprenditori per i loro gesti solidali.

La solidarietà in momenti tanto difficili è fatta di gesti che non sono solo simbolici ma hanno un valore concreto. A Trecase c’è chi ha donato mascherine chirurgiche al personale comunale schierato in prima linea nei controlli e chi ha omaggiato di una bottiglia di vino le persone indigenti o costrette alla quarantena.

Il sindaco del comune in provincia di Napoli ha voluto sottolineare la solidarietà che ha contraddistinto i suoi cittadini con un comunicato con il quale ha ringraziato ''Mario Galasso, titolare di un negozio di ottica, e Rosanna Esposito che hanno donato un quantitativo di mascherine chirurgiche al personale in prima linea (forze dell'ordine, protezione civile e funzionari).

Le eccedenze saranno, comunque, consegnate alle fasce deboli della popolazione in ordine di necessità, previo contatto telefonico alle utenze del Centro operativo comunale''.

Il sindaco ha anche ringraziato l’imprenditore Maurizio Russo che ha donato una bottiglia di vino rosso del Vesuvio a ogni nucleo familiare inserito nella lista dei beneficiari dei pacchi alimentari.

''Ho accolto con piacere questi gesti - ha affermato De Luca - indice di grande sensibilità, amore e attaccamento al territorio.

Cittadini e aziende stanno vivendo un momento di estrema criticità; ciò nonostante c'è chi ha ancora la forza di pensare a quanti hanno difficoltà a provvedere all'approvvigionamento alimentare. Sono orgoglioso di essere il primo cittadino di una comunità che vive concretamente il senso di appartenenza e di solidarietà''.

Il sindaco ha voluto ringraziare anche gli appartenenti alla polizia locale, coordinati dal capitano Gennaro Balzano, per il lavoro che stanno svolgendo in questi giorni: ''Non ci fa piacere multare le persone - continua il sindaco - ma se davvero teniamo alla salute di tutti dobbiamo assicurare il rispetto delle regole dettate dal governo nazionale e dalla Regione Campania''.