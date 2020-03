San Giorgio: un decesso e 6 nuovi contagiati Il sindaco Zinno su Facebook dà la triste notizia alla comunità

Un altro decesso di un uomo contagiato dal coronavirus colpisce San Giorgio a Cremano.

Ad annunciare la morte del cittadino del comune napoletano è il sindaco Giorgio Zinno che su Facebook scrive: ''Un padre e nonno amorevole, molto conosciuto nel luogo dove abitava perché circondato da tanti amici anche se da un po' era assente per le sue patologie. Purtroppo non è riuscito a combattere la lotta contro il male. A tutta la sua famiglia si unisce il cordoglio della nostra comunità. In una sola giornata abbiamo avuto la comunicazione di sei persone positive al covid19. Anche in questo caso l'Asl e il Comune seguono le problematiche per garantire ai sei concittadini il giusto supporto e la tracciabilità dei contatti. Negli ultimi giorni, dopo mie insistenze, raccolte dalla direzione dell'Asl Napoli 3, si è intensificato il lavoro sul territorio e insieme ai sei positivi abbiamo ricevuto anche nove nominativi di persone che sono risultate negative al covid19''.