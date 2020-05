Quest’estate a Capri sconti per gli ormeggi al porto turistico L’iniziativa del Comune ha l’obiettivo di favorire la ripresa economica dell’isola

Il Comune di Capri ha deciso di scontare gli ormeggi delle imbarcazioni nel porto turistico. Il sindaco, Marino Lembo, e l'assessore Paola Mazzina per favorire la ripresa economica di Capri e contribuire ad incidere in maniera positiva anche sull'occupazione, hanno chiesto, infatti, al presidente del cda del Porto turistico Raffaele Ruggiero, la rimodulazione dei contratti di ormeggio per il 2020. Il primo cittadino e l'assessore delegato allo sviluppo dello scalo portuale, approdo preferito di yacht ed imbarcazioni di vip e vacanzieri, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato il vice sindaco Ciro Lembo e il componente del cda Costanzo Porta, è stato stabilito di discutere dei rinnovi dei contratti per i posti barca ed aderire alle scelte fatte dall'Amministrazione comunale e adottare nuove misure non solo a sostegno delle famiglie ma anche delle aziende capresi.

Gli amministratori hanno chiesto al presidente del porto di rivedere l'iniziativa già presa dalla direzione portuale ed avviare una nuova iniziativa, vista la fase di crisi economica che si è venuta a creare. A partire dal rinvio della scadenza dei pagamenti al 30 maggio e dare l'opportunità ai residenti di Capri ed Anacapri, che per il 2020 non intendano usufruire del posto barca assegnato, di non effettuare il pagamento per l'anno in corso, così come invece era stato già chiesto dalla direzione del porto e la possibilità di beneficiare per il 2021 del diritto di prelazione. Uno sconto sul canone, sempre per il 2020, dovrà essere stabilito sempre a favore dei residenti di Capri ed Anacapri che hanno un contratto annuale per un natante da diporto in base ai mesi effettivamente utilizzati. Per i residenti sull'isola che hanno un'attività di noleggio ed ormeggiano nel porto turistico dovrà essere apportato uno sconto pari al 20% sulle tariffe contrattuali che sono state stabilite all'assegnazione del posto.

Benefit anche nei confronti dei non residenti, per cui l'Amministrazione di Capri ha previsto a chi ha un ormeggio di posto barca nel porto turistico di applicare uno sconto del 15% sulle tariffe già stabilite. E sempre per i non residenti che non intendono usufruire del posto barca per l'anno in corso, è stato stabilito di applicare uno sconto pari al 25% sulla tariffa contrattuale con diritto di prelazione per l'anno 2021, rendendo però libero l'ormeggio per l'anno in corso che potrà essere fittato ad altri posti barca. Per le barche di lunghezza superiore ai 25 metri verrà applicato uno sconto graduale secondo i giorni di permanenza nel porto