Il sindaco: "Mai stato positivo a Covid: fake news su di me" Zinno ai cittadini: "Aiutatemi a denunciare chi diffonde falsità"

"Un queste ore ho ricevuto vari messaggi di concittadini a cui qualche imbecille ha raccontato delle false notizie.

Qualcuno dice che tre concittadini legati al dottore ieri positivo, sono a loro volta positivi e la cosa è falsa.

Qualcuno dice che il dottore in questione è un dottore dell’UOPC che verifica i contagi e che lavorano nella casa comunale, là notizie è falsa.

Qualcun altro afferma che io sia positivo, mi spiace per questi ultimi ma godo, toccando ferro, ancora di ottima salute.

Ecco, se avete avuto una delle tre notizie, ora sapete che il vostro interlocutore ripete falsità che gli raccontano in maniera acritica oppure è un bugiardo che usa queste notizie per incutere terrore e diffidenza.

Così il sindaco di San Giorgio a Cremano (Napoli) Giorgio Zinno prende posizione netta contro alcune false notizie pubblicate sui social che riporterebbero una sua presunta positività al Covid 19 e con lui anche quella di un medico del Uocp che fa parte della task force Asl - Comune. Altre infondate notizie, pubblicate sui social, parlano invece di tre persone contagiate, vicine ad un uomo risultato positivo qualche giorno fa. Voci infondate che hanno indotto alcuni cittadini a scrivere privatamente al sindaco per avere informazioni a riguardo. Il sindaco sul suo profilo facebook, oltre a chiarire la verità dei fatti, chiede ai concittadini di aiutarlo a trovare gli autori di queste pericolose falsità per procedere poi alla denuncia per procurato allarme".