"Un presidio ed un aiuto concreto al nostro territorio" Caserma Vigili del Fuoco a Giugliano, l'appello di Micillo

In programma lunedì 8 giugno alle ore 11:00 presso il Comune di Giugliano un nuovo incontro tra il sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia, Il capo dei Vigili del Fuoco Fabio Dattilo e il commissario prefettizio del Comune di Giugliano Umberto Cimmino.

Sarà presente inoltre Salvatore Micillo componente della commissione ambiente alla camera dei deputati e già sottosegretario al Ministero dell’Ambiente.



L’incontro sancisce la chiara volontà di dotare la città di Giugliano di una Caserma dei Vigili del Fuoco, un importante presidio sul territorio che rappresenta una ulteriore arma contro i roghi di rifiuti nella zona a Nord di Napoli.

«Si tratta di un appuntamento già fissato prima del periodo covid. Sarà un incontro con il Capo del Vigili del Fuoco Nazionale Dattilo, il Sottosegretario agli Interni Sibilia e il Commissario Cimmino. Porteremo avanti quella che per me è una promessa fatta al territorio: una caserma dei Vigili del Fuoco a Giugliano».



Così Salvatore Micillo che prosegue: «Credo inoltre che la venuta per la seconda volta del Sottosegretario agli interni e del Capo dei Vigili del Fuoco Nazionale sia una risposta importante e del tutto adeguata alle problematiche ataviche dell’area a Nord di Napoli».