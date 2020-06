Capri: mazzette sui trasporti Indagati un dirigente della Città Metropolitana e due imprenditrici

Il Nucleo di polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Napoli ha eseguioto una ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip partenopeo nei confronti di un dirigente della Città Metropolitana di Napoli e di due imprenditrici del settore dei trasporti, in particolare sull'isola di Capri. I reati addebitati sono corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Giuseppe De Angelis che ha avuto anche la misura dell'interdizione dai pubblici uffici, per Roberta Ramona Mazzarella il divieto di esercitare attivita' d'impresa, e per Anna La Rana il divieto di dimora nell'isola di Capri.