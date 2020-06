EAV: pochi disagi per lo sciopero dell’Usb di domani L’azienda prevede problemi solo sulle linee Cumana e Circumflegrea

Domani l’organizzazione sindacale Usb ha annunciato uno sciopero dei trasporti, il primo dopo il lockdown. L’Ente Autonomo Volturno non prevede eccessive conseguenze in particolare per le linee dell'ex Circumvesuviana.

In una nota pubblicata sul sito dell'Eav in relazione allo sciopero nazionale di 4 ore l'azienda comunica che ''sulla base dei dati statistici relativi a scioperi proclamati con le stesse modalità, dalla medesima organizzazione sindacale, eventuali disagi alla clientela potrebbero verificarsi solo sulle linee Cumana e Circumflegrea, limitatamente dalle ore 9 alle ore 13”.