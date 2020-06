Napoli, municipalità collinare: aiuole abbandonate La denuncia di Gennaro Capodanno

"Tempo addietro – ricorda Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -, nell'ambito della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, erano state adottate con grande enfasi, alla presenza di rappresentanti dell'amministrazione comunale, alcune aiuole pubbliche, affidate a privati in base a un'apposita convenzione varata dal Comune di Napoli. Nel tempo, in particolare, furono oggetto di adozione anche le aiuole poste in due piazze tra le più importanti della zona, quelle di piazza degli Artisti e di piazza Vanvitelli.

"Ma - afferma Capodanno - evidentemente quell’affidamento delle aree comunali a verde, non deve aver funzionato a dovere dal momento che per molte di quelle aiuole l'affidamento non è stato successivamente rinnovato, al punto che diverse aiuole, prive della necessaria manutenzione ordinaria, sono poi diventate ricettacoli di rifiuti, dove si può trovare di tutto, principalmente cartacce, lattine e bottiglie vuote oppure utilizzate per depositare delle suppellettili, come accade, in questi giorni, a un'aiuola posta in piazza Vanvitelli. Il tutto favorito dalla palese assenza dei necessari controlli.

Non va meglio in piazza degli Artisti - sottolinea Capodanno - dove una delle due aiuole poste al centro della piazza, da mesi è priva di una qualsivoglia manutenzione, presentando allo stato un tappeto di erbacce cresciute a dismisura, oltre che rifiuti di ogni genere, senza considerare il dato che da mesi non si provvede a innaffiarla.

Eppure - puntualizza Capodanno – per le aiuole ancora in affidamento, nella convenzione è stabilito che la manutenzione dell’area affidata deve essere effettuata a totale cura e spese della parte affidataria e che le aree a verde devono essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza, cosa che evidentemente allo stato non sempre si verifica.

Di certo se questo esperimento non ha raggiunto gli obiettivi prefissi, come oramai è sotto gli occhi di tutti – aggiunge Capodanno –, significa che qualcosa non ha funzionato e che sarebbe stato meglio assicurarsi per tempo che coloro che avevano chiesto l’affidamento fossero nella materiale possibilità di ottemperare alle condizioni elencate nella convenzione, nella quale, peraltro, è prevista anche la revoca dell’autorizzazione nel caso che l’affidatario non ottemperi al progetto di sistemazione dell’area a verde.

Capodanno, nell'occasione, invita gli uffici comunali competenti a intervenire, in tempi rapidi, alle necessarie attività per ripristinare il poco verde pubblico a disposizione dei circa 120mila residenti della municipalità collinare, sia per quanto riguarda le aiuole affidate sia per quelle per le quali l'affidamento non è stato mai effettuato o non è stato successivamente rinnovato."