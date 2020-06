Chiazze marroni nel mare di S. Giovanni a Teduccio Borrelli: “Situazione delle nostre acque sta diventando preoccupante, servono misure più rigide.

“Grosse chiazze marroni, sporcizia varia, cartacce, mozziconi di sigaretta. E’ questo, come ci hanno segnalato alcuni cittadini, il quadro che questa mattina presentava il mare di San Giovanni a Teduccio. Uno spettacolo raccapricciante, frutto di sversamenti illegali e avventori incivili che credono di poter trattare il mare come una pattumiera pubblica. Purtroppo, come denunciamo da mesi, la situazione delle acque della nostra regione sta iniziando a diventare pericolosa e preoccupante. Ogni giorno i cittadini ci inviano immagini di chiazze in mare, rifiuti, raccontandoci situazioni vergognose e tanfo insopportabile. Anche in questo caso abbiamo deciso di contattare l’Arpac per chiedere l’analisi delle acque e verificare se siano presenti sostanze nocive. Chiediamo da tempo di applicare misure più stringenti e controlli serrati per evitare di ritrovarci, ogni volta, a raccontare questo scempio”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.