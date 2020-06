L’acqua bene comune, al via un seminario in rete Nel quinto anniversario della Laudato si’, missionari e intellettuali si confrontano sul tema

Domani, venerdì 26 giugno, alle ore 20.30, in diretta sulla pagina facebook ufficiale della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM), sarà trasmesso il webinar (seminario in rete) Lo spirito di Dio non aleggia più sulle acque? L’acqua Bene Comune.

Dopo i saluti del Decano della sezione San Tommaso, Don Francesco Asti, sono previsti gli interventi di Pasquale Giustiniani, docente di filosofia teoretica presso la PFTIM, di padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, e di Carlo Iannello, docente presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, moderati da Francesco Del Pizzo, docente PFTIM, nonché un videomessaggio della celebre poetessa brasiliana Marcia Theophilo.

«Nel quinto anniversario dell’enciclica Laudato si’ – ha dichiarato il Decano, Don Francesco Asti – avvertiamo il bisogno di creare sinergie e scambi tra studiosi e intellettuali di diversa formazione sui più diversi aspetti del dibattito in materia ecologica. Come Facoltà Teologica, quindi, ci proponiamo di essere casa, hub e think tank per quanti vogliono contribuire con competenza e passione alla riflessione sulla custodia del creato».

«Una teologia della casa comune, come la sezione San Tommaso sta sperimentando – ha spiegato Pasquale Giustiniani, organizzatore del webinar – non può che ripensare criticamente alla risorsa-acqua, anche valutando la progressiva desertificazione che metterà i popoli l’uno contro l’altro per l’accaparramento dell’oro blu».

«L’acqua – ha commentato Francesco Del Pizzo, tra i promotori dell’iniziativa – è una risorsa, è un diritto umano essenziale ed è un dovere difenderla. Si pensi che mille bambini al giorno muoiono per problemi legati all’acqua. Non è un problema lontano da noi, ma più vicino di quanto si possa immaginare, poiché la qualità dell’acqua, la possibilità di usufruirne liberamente aldilà di ogni logica di mercato, ma anche la capacità di gestirla e non sprecarla sono alla base di ogni politica di custodia e difesa della biosfera».

La partecipazione al seminario è aperta a tutti e gratuita: basta collegarsi alla pagina facebook ufficiale della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale - Sez. San Tommaso.