Ascierto: "Nuovi risultati incoraggianti per cura anti-covid" Lancet pubblica un articolo sulla riduzione del rischio i ventilazione meccanica con tocilizumab

Nuovi incoraggianti dati per la cura con tocilizumab di Ascierto. Lo stesso oncologo e ricercatore ha annunciato: "Poche ore fa, la rivista Lancet Rheumathology ha pubblicato un articolo in cui si afferma che il trattamento con tocilizumab potrebbe effettivamente ridurre il rischio di ventilazione meccanica invasiva e di morte nei pazienti affetti da polmonite grave dovuta al COVID-19. La conclusione parte da uno studio retrospettivo osservazionale su 1.351 pazienti adulti affetti da coronavirus e trattati presso diversi centri di Bologna, Reggio Emilia e Modena con tocilizumab o con trattamento standard. Di essi il 40% riscontrava una polmonite severa. Il 20% dei pazienti che hanno ricevuto il trattamento standard è andato incontro a morte, rispetto invece al 7% del gruppo di pazienti trattati con il farmaco anti-artrite. Alla luce di queste ulteriori evidenze scientifiche, i dati sembrano incoraggianti. Tuttavia, come abbiamo sempre detto, dobbiamo essere cautamente ottimisti e solo gli studi randomizzati attualmente in corso potranno darci conferma definitiva".