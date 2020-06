Assurdo Ansa: "Liverpool? Razzi e fuochi in stile napoletano" Accostamento che pare decisamente fuori luogo nell'articolo sulle polemiche post vittoria Premier

Semplicemente agghiacciante il lancio dell'Ansa sulla vittoria del Liverpool e relativi festeggiamenti. Il cronista, bellamente, scrive testuale: “ La polizia invano ha cercato di chiudere le strade di accesso allo stadio di Anfield, dove con razzi e fuochi d'artificio IN PERFETTO STILE NAPOLETANO i tifosi hanno festeggiato la vittoria della squadra di Jurgen Klopp”.

Un accostamento che, nel contesto, appare decisamente fuori luogo e ha un sapore decisamente malevolo e meraviglia arrivi da un'agenzia come l'Ansa.

Ciò in un momento in cui arrivano anche le dimissioni di Feltri dall'ordine all'indomani dei suoi insulti ai meridionali operaltro reiterati, come annunciato dal presidente Regionale dell'Ordine dei Giornalisti Ottavio Lucarelli attraverso la sua pagina social: “'Feltri si dimette da giornalista - Una vittoria del presidente nazionale Carlo Verna, una vittoria dell'Ordine della Campania che ha presentato il primo esposto, una vittoria per l'informazione pulita, per Napoli e la Campania''.