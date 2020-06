Napoli: Patrick Zaky riceve la cittadinanza onoraria Luigi de Magistris: Non si arresta il pensiero libero, non si imprigiona il dissenso!

Patrick Zaky, giovane egiziano attivista per i diritti umani che studiava a Bologna per un master, detenuto ingiustamente in Egitto da alcuni mesi, ha ricevuto la cittadinanza onorario al Comune di Napoli.

Il sindaco partenopeo, Luigi de Magistris, in un post su Facebook ha comunicato di aver accolto “l’invito di GoFair, organizzazione non governativa formata da studenti e operatori no profit, la giunta comunale di Napoli, su mia proposta, ha aderito alla campagna «100 Città con Patrick», con la volontà di far pressione sul governo egiziano e sull’opinione pubblica internazionale per restituire la libertà al giovane Patrick. Studente dell’Università di Bologna, impegnato per i diritti delle minoranze e delle persone lgbt, è stato arrestato il 7 febbraio scorso con diverse accuse, fra cui quelle di “istigazione al rovesciamento del governo e della Costituzione” e di disturbo alla pace sociale. Non si arresta il pensiero libero, non si imprigiona il dissenso! Attendiamo ancora giustizia per Giulio Regeni ed aspettiamo Patrick a Napoli.”