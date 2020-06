Guasto alla metro, persone costrette a camminare sui binari Panico generale e indignazione. La denuncia di Giuseppe Alviti Lega Sud

Guasto alla metropolitana linea 1. Un convoglio con a bordo un centinaio di persone si è bloccato tra le fermate di museo e Materdei con una frenata brusca. "Edizione di una inedita gita nella Napoli sotterranea - afferma Giuseppe Alviti Lega Sud - dopo una brusca frenata e dieci minuti di silenzio assoluto, circa cento persone bloccate in metro nella galleria che va da Museo a Materdei sono state fatte scendere e transitare a ridosso dei binari fino alla stazione più vicina.

Mezzo km di passeggio in fila indiana nella penombra fra attacchi di panico, cardiopatici e persone anziane con difficoltà a deambulare. Sono intervenuti i soccorsi alla stazione di Museo, per placare il panico generale e qualche lieve graffio. Ma siamo sopravvissuti anche a questa! E' l'ennesimo tracollo della gestione della metropolitana di Napoli. Chiediemo ancora una volta le dimissioni immediate del sindaco e chi di responsabilità per questa deficitaria gestione