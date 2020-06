Poste italiane: oggi l'emissione del francobollo Zeno Colò Disponibile anche in Campania a Napoli

Poste Italiane comunica che oggi 30 giugno 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato a Zeno Colò, nel centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€.

Tiratura: quattrocentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura Fabio Abbati. La vignetta raffigura, in primo piano a sinistra, un ritratto di Zeno Colò con gli sci in spalla; sullo sfondo scenari montani stilizzati in cui si intravede la silhouette di uno sciatore impegnato in una discesa nella cosiddetta posizione “a uovo” di cui fu il precursore.

Completano il francobollo la leggenda “Zeno Colò”, le date “1920 - 1993”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale dell’Abetone (PT).

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it .

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al costo di 15€.

Francesco Serarcangeli il nipote

Non so per quale strano disegno del destino nel giugno del 1954 mio zio Zeno, di ritorno dal Terminillo passò da Latina dove allora abitavo e, d'accordo con i miei genitori, con la sua Fiat Topolino mi portò con sé all'Abetone per le vacanze estive: non sono più tornato a casa ed ho vissuto la mia vita con lui e la moglie Laura. In quel periodo abitavamo alla Capannina, noto bar ristorante e dancing di Abetone. Zeno era un uomo che agli occhi di un bambino, quale io ero, esercitava un fascino incredibile: carattere schivo, diretto ed un po' burbero da buon montanaro toscanaccio tuttavia sempre rispettoso degli altri. Persona

modesta ed umile nonostante le sue grandi imprese sportive non l'ho mai sentito vantarsi delle sue vittorie o criticare i suoi avversari anzi ne descriveva le doti tecniche ed il coraggio. Parlava di sé e delle sue esperienze sportive solo quando veniva un giornalista o agli amici di una vita passata sulle piste di sci di tutto il mondo. Con il suo modo di essere è diventato, per la gente e l'opinione pubblica, prima un mito e poi leggenda.