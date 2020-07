1000 persone a Piazza Plebiscito per ricordare vittime covid La messa celebrata dal cardinale Sepe

Oltre mille fedeli in piazza Plebiscito oggi per ricordare tutte le vittime del Coronavirus in Italia, con una messa celebrata dal Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe. La messa inizierà nel tardo pomeriggio, intorno alle 18 e 45. Saranno ricordate le persone decedute a causa del covid e saranno ringraziati medici e infermieri per quanto fatto durante l'emergenza coronavirus. Sarà recitata la Supplica a San Gennaro, santo patrono di Napoli e della Campania, scritta da Sepe nei mesi scorsi. Previste mille poltrone per permettere ai fedeli di sedersi, ma gli ingressi saranno controllati: i posti infatti sono tutti prenotati.

Non ci sarà obbligo di indossare la mascherina ma sarà misurata la temperatura all'ingresso in piazza dai volontari della Croce Rossa.