Gli operai Whirlpool in corteo anche oggi Fermati dalla polizia mentre provavano ad entrare in autostrada

Gli operai dello stabilimento Whirlpool di via argine hanno lasciato la fabbrica in corteo dopo aver programmato un'ora di sciopero a causa del nulla di fatto del tavolo di ieri a Roma, e si sono diretti in strada.

Hanno percorso via Argine fino a raggiungere via delle Repubbliche marinare.

Gli operai chiedono il rispetto degli accordi sottoscritti tra la multinazionale americana e il governo nell'ottobre 2018, "Soluzioni concrete" per salvaguardare i livelli occupazionali. Se davvero la fabbrica, così come prospettato dall'azienda, dovesse chiudere il prossimo 31 ottobre, resterebbero senza lavoro circa 430 operai.

I manifestanti hanno provato a entrare in autostrada dall'ingresso di via delle Repubbliche marinare, ma sono stati fermati, senza alcun tipo di tensione, da un cordone delle forze dell'ordine che hanno impedito loro di occupare l'autostrada, come è invece accaduto durante altre manifestazioni, in passato.

Gli oprerai, con striscioni e bandiere, hanno intonato cori in difesa del loro lavoro: "Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna al lavoro". I manifestanti hanno raggiunto l'ingresso dell'autostrada, dopo aver lasciato la fabbrica, percorrendo via Argine e poi via delle repubbliche marinare.