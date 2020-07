Massaggi gratis per ringraziare il personale sanitario Cinzia Marino ha deciso di mettersi a disposizione di chi ha combattuto il Covid in prima linea

Cinzia Marino, un’estetista di Pozzuoli, ha voluto ringraziare in maniera diversa chi durante l'emergenza sanitaria si è battuto contro il coronavirus.

Si è messa, infatti, a disposizione praticando massaggi gratis ai sanitari dell'istituto Tumori di Napoli"Pascale" per alleviare i disturbi causati dalla pandemia. Secondo un recente studio italiano su vasta scala, ansia, insonnia e depressione, risultano essere i problemi più diffusi a livello psicologico causati dalla pandemia, individuati tra i cittadini, ma anche tra gli operatori sanitari. E, com'è noto, il Pascale non si è mai fermato negli ultimi 5 mesi. Un sacrificio che non è sfuggito a Cinzia la quale, qualche settimana fa, ha chiamato al numero verde del polo oncologico partenopeo per dire all'operatore: "voglio fare qualcosa per i medici e gli infermieri". E così, dopo l'ok del management, Cinzia ha allestito nella ludoteca del Pascale, momentaneamente senza bimbi per il Covid, un mini centro massaggi per alleviare lo stress di chi ogni giorno si prodiga per alleviare le sofferenze dei pazienti.