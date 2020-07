Napoli: al Vomero carico e scarico delle merci a tutte le ore Mancano i controlli sul rispetto dell'ordinanza sindacale

"Con ordinanza sindacale n. 673 dell’11 ottobre 1996, l’amministrazione comunale partenopea regolamentava le attività di carico e scarico merci per l'approvvigionamento degli esercizi commerciali, tenendo conto degli orari di apertura che erano stati disposti con le ordinanze sindacali 598 del 30.08.1996 e 617 del12.09.1996 – ricorda Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Per effetto di tale regolamentazione il carico e scarico delle merci doveva essere consentito: A - dalle ore 14,00 alle ore 16,00 per le categorie di esercizi la cui apertura antimeridiana è fissata per le ore 10,00; B - dalle ore 20,00 alle ore 08,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 per tutte le altre categorie che, per particolari disposizioni normative o per necessità, effettuano l'apertura antimeridiana alle ore 08,00.

Ma al Vomero, questa ordinanza viene disattesa da tempo immemore, ogni giorno e a ogni ora, dal momento che il carico e scarico delle merci avviene di fatto in maniera continuata anche dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 20.00 vale a dire nelle fasce non consentite – afferma Capodanno -. A testimonianza l'ennesimo blocco del traffico, uno dei tanti che si registrano quotidianamente, avvenuto stamani intorno alle 12:00, quando in via Luca Giordano, nel tratto tra via Cimarosa e via Scarlatti, un grosso autocarro, per effettuare lo scarico di alcune merci destinate a un esercizio commerciale posto nelle vicinanze, si è fermato quasi al centro della carreggiata, ridotta a una sola corsia, con notevoli ripercussioni negative sulla viabilità. Il tutto favorito dalla totale assenza della necessaria vigilanza.

La stessa ordinanza appena richiamata recita, tra l'altro, che “negli orari di cui sopra, le operazioni di carico e scarico potranno essere effettuate unicamente con i veicoli indicati nell'articolo 47 del Codice della strada - Categoria N1 (veicoli a motore destinati al trasporto merci aventi massa non superiore a 3,5 tonnellate) e Categoria N2 (veicoli a motore destinati al trasporto merci aventi massa superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate “ – precisa Capodanno -. Laddove sovente dinanzi agli esercizi commerciali, specialmente della grande distribuzione, e ai supermercati si notano veri e propri TIR.

Capodanno sollecita ancora una volta gli uffici comunali competenti affinché vengano impartite tutte le disposizioni per il rispetto dell’ordinanza per il carico e scarico delle merci, effettuando con costanza e continuità tutti i necessari controlli, eliminando così un fenomeno che arreca gravi danni alla viabilità, specialmente in zone come il Vomero, già afflitte da notevoli problemi di traffico e d’inquinamento ambientale.