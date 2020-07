Covid 19.Oggi in Campania 7 positivi su 530 tamponi effettuati Il bollettino regionale dell'Unità di crisi della Regione

Sono sette i positivi al Covid 19 oggi in Campania. Un numero non certo basso rispetto ai 'soli' 530 tamponi effettuati nelle cinque province della regione.

In Campania sono in totale 4.779 le persone che ad oggi sono state contagiate dal coronavirus. Oltre 303mila i tamponi effettuati da febbraio ad oggi. Per fortuna non si registrano vittime negli ultimi giorni anche se il totale di persone decedute è di 432. Zero anche i guariti nella giornata di oggi.

Il totale guariti è di 4.094 (di cui 4.094 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.