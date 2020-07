"Contro fuga giovani no politiche di crescita, serve altro" Nappi: "Urge cambio prpspettiva"

"La Campania si sta spopolando. Istat riporta, accanto al calo delle nascite, la tendenza dei residenti ad emigrare verso il Nord. Sono 23mila, secondo Confapi, i giovani in fuga per mancanza di opportunità lavorative. Un crollo costante aggravato dall'assenza di politiche per la crescita nella nostra Regione e che sottolinea la necessità di ripensare il nostro sviluppo economico con presupposti nuovi e a lungo termine. Serve un cambio di prospettiva che metta al centro dello sforzo politico le forze più giovani del Paese. Se cogliamo questa occasione rendendo i giovani il punto di partenza e d'arrivo delle politiche economiche e occupazionali, come vogliamo fare noi abbassando il costo del lavoro e realizzando un’area tax free in grado di attrarre investitori, allora riusciremo a dare non solo speranza, ma un futuro al Paese, agli italiani e soprattutto ai giovani campani. Perchè se la Campania cresce, cresce tutto il Paese". Lo scrive in una nota Severino Nappi, Lega Campania.