Covid: negativi tutti i 29 tamponi fatti nel campo rom Solo 6 i positivi. De Luca: "Situazione sotto controllo, altrimenti avremmo fatto zona rossa"

Negativi 29 tamponi effettuati su abitanti del campo rom di Scampia. Solo sei i positivi emersi dopo che una 17enne incinta si era recata al pronto soccorso del Moscati di Aversa, risultando positiva. I sei contagi sono avvenuti nell'ambito familiare, i restanti 29 tamponi effettuati su persone che erano entrate in contatto con la ragazza hanno dato però esito negativo. La situazione “e’ assolutamente sotto controllo”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa a Napoli, parlando del focolaio da coronavirus nel campo rom del quartiere Scampia a Napoli. A seguito dei controlli effettuati risultano tre persone positive al Covid19. “Se avessimo trovato molti piu’ contagi io avrei deciso un minuto dopo la messa in quarantena di tutto il campo rom per 15 giorni”, ha aggiunto.