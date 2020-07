Consiglio e Ricci nel comitato tecnico-scientifico dell'Ifel La fondazione supporta Regione ed Enti locali per lo sviluppo della governance

Stafano Consiglio, ordinario di organizzazione aziendale e direttore del Dipartimento di Scienze Sociali e Paolo Ricci, ordinario di Public Accountability presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Federico II, sono stati nominati compenti del Comitato tecnico scientifico della Fondazione IFEL Campania, Istituto per la finanza e l'economia locale della Campania.

La fondazione, costituita su iniziativa e scelta strategica della Regione Campania in collaborazione con l'Istituto per la finanza e l'economia locale (Fondazione Anci), nasce come punto di raccordo tra l'ente regionale e l'insieme delle istituzioni locali con l'obiettivo di essere soggetto promotore e attuatore dellemigliori politiche di sviluppo nella nostra Regione. E in tal senso opera fornendo assistenza tecnica alla Regione Campania, agli enti regionali e - per conto della Regione stessa - alle amministrazioni locali campane nell'individuazione di metodologie e soluzioni per lo sviluppo di una governance regionale e locale informata e l'adozione di policy efficaci, integrate e trasparenti.

Proprio nell'ottica di un rafforzamento del profilo scientifico della Fondazione e del ruolo sempre più centrale nell'attività di analisi del contesto socioeconomico e di elaborazione di strategie di sviluppo, l'assemblea dei fondatori, lo scorso 4 marzo, su proposta del segretario generale Angelo Rughetti, ha inteso nominare i componenti del Comitato tecnico scientifico della Fondazione individuandoli tra le migliori personalità del mondo accademico e scientifico.