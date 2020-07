La lotta social dei lavoratori Whirlpool La promozione dell’azienda che regala buoni spesa mentre chiude lo stabilimento napoletano

Il marketing, soprattutto quello online, può sempre rivelarsi un’arma a doppio taglio. È quello che sta accadendo con un post promozionale apparso sulla pagina Facebook di Euronics Gruppo Tufano.

“WHIRLPOOL TI REGALA LA SPESA! - si legge nel post - acquistando un frigorifero Whirlpool, riceverai in

regalo un buono spesa da utilizzare nel supermercato che preferisci!”

In un momento in cui la vertenza dello stabilimento Whirlpool di via Argine a Napoli si sta infiammando, il post non poteva passare inosservato e infatti i lavoratori Whirlpool hanno iniziato a commentare in maniera tanto ironica quanto arrabbiata.

“Regala la spesa ai suoi clienti ma butta per strada 400 famiglie... che non potranno mangiare senza lavoro” commenta su Facebook Vincenzo Accurso della Uilm.

“Voi regalate la spesa ai clienti che comprano Whirlpool e noi di #whirlpoolNapoli tra un mese finiremo in mezzo alla strada. 400 famiglie pensateci. Abbiamo bisogno della solidarietà e il sostegno di tutti. Quindi #nonapolinowhirlpool” ha commentato Patrizia Di Filippo.

I commenti fioccano e non certo per l’offerta. C’è chi scrive che la Whirlpool “Regala la spesa ai clienti e toglie il lavoro ai sui dipendenti....” e chi più ironicamente sottolinea che l’azienda “Riempie i frigoriferi dei clienti con i licenziamenti dei suoi dipendenti”.

Un post, quello sotto accusa, quantomeno fuori luogo e una promozione che sa tanto di un tentativo di far scordare la questione centrale che vede la Whirlpool decisa a delocalizzare la produzione lì dove i costi sono minori, anche a costo di chiudere stabilimenti produttivi e di lasciare senza lavoro centinaia di persone.

La lotta dei lavoratori della Whirlpool è in piena sintonia con i tempi e gli operai hanno dimostrato, anche questa volta, di essere coscienti dei nuovi canali social e di saperli usare.