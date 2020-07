Napoli capitale dei furti d’auto Tra le più rubate la Panda e la 500, ma anche i Suv. Un furto su 4 si verifica in Campania.

Napoli ha un primato che non riesce a perdere, un podio dal quale non ha ancora capito come scendere. Anche quest’anno la città partenopea resta prima in Italia per furti d’auto con 17.767 auto rubate, seguono Roma con 15.835 sottrazioni e Catania con 7.441. A Completare pessima questa top-ten ci sono Bari (6.595), Milano (6.523), Torino (3.857), Foggia (3.437), Palermo (3.254), Caserta (2.961) e Barletta-Andria-Trani (2.560).

I dati sono stati rivelati nel Dossier sui Furti d'Auto 2019, stilato da LoJack Italia, società che si occupa del recupero di veicoli rubati.

Non va meglio sul dato tra regioni che vede infatti la Campania con 23.554 furti, un episodio su 4 a livello nazionale è avvenuto qui nella nostra regione. A distanza, seguono Lazio (17.021), Puglia (16.389), Sicilia (13.178) e Lombardia (10.013). Complessivamente, in queste Regioni si registra l'84% delle complessive sottrazioni. Interessanti sono anche i dati relativi alle province più colpite da questa piaga.

Nel complesso si conta una diminuzione dei furti d’auto su scala nazionale ma anche un peggioramento sui numeri dei ritrovamenti. Solo una vettura rubata su tre viene restituita al legittimo proprietario. Per la prima volta scende al 36% il tasso di recupero delle auto rubate. Lo scorso anno delle 95.403 vetture sottratte (oltre 261 al giorno e 11 ogni ora), solo 34mila sono state ritrovate. Di oltre 61mila auto si sono perse le tracce, instradate su mercati esteri o utilizzate per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio.

DA dossier emerge anche uno studio sui modelli più rubati di auto e al primo posto ci sono i modelli del gruppo Fca, la buon vecchia fiat non tradisce mai, Panda e 5000 in testa. Ma nel mirino dei ladri sono entrati anche i suv, passione degli ultimi anni, e il Qashqai della Nissan è il più ambito. La Smart, invece, la city car per eccellenza ha il suo primato ed è la macchina più rubata a Roma.