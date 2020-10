Pompei, supplica alla Madonna : liberaci dalla sofferenza In migliaia collegati da tutto il mondo nella giornata di preghiera alla Vergine del Rosari

Si rinnova oggi la tradizionale supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario, recitata ogni anno la prima domenica di ottobre e l’8 maggio. A presiedere la celebrazione eucaristica il cardinale Filoni, che ha esortato a camminare nella fede imparando da Maria ad aprire il cuore alla carità e ricordando che contemporanemante oggi si festeggia San Francesco mentre domani ricorre il 40esimo anniversario della beatificazione di Bartolo Longo, fondatore del santuario mariano. Il Papa si è unito spiritualmente durante l'Angelus alle preghiere.

Il rito celebrato sul sagrato della Basilica sarà presieduto dal cardinale Fernando Filoni. Migliaia i fedeli che seguono òl'evento da tutto il mondo. Alla Madonna si leverà la supplica perché sollevi dalle sofferenze, mai come in questo periodo di pandemia globale.

E proprio a causa dell'emergenza Covid-19, sarà necessario rispettare le regole anti-contagio. I devoti he vorranno essere presenti al rito dovranno indossare la mascherina, evitare di formare assembramenti e rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro l'uno dall'altro. La celebrazione durerà fino a domani lunedì 5, quando sarà celebrata la festa del Beato Bartolo Longo con l’arcivescovo di Pompei Tommaso Caputo e presiedere la messa delle 20. Rito al termine del quale si terrà lo spettacolo di fuochi pirotecnici.

"Maria educa all’eternità, ci incoraggia ad alzare lo sguardo e il cuore verso Dio e ci insegna a pregare”: è quanto ha evidenziato il cardinale Fernando Filoni, Gran Maestro dell’Ordine del Santo Sepolcro, nell’omelia pronunciata a Pompei durante la Messa che ha preceduto la supplica alla Madonna del Rosario. Il porporato ha esortato i fedeli a chiedere alla Vergine “di continuare ad essere nostra Maestra e Madre, di tenerci nella sua casa accanto a Gesù”, quindi ha spiegato che “nel Rosario Maria si unisce alla nostra cadenzata preghiera, sostenendoci nelle afflizioni e nei mali che ci rattristano”. Il cardinale Filoni ha ricordato, le guerre e le violenze fratricide che feriscono l’umanità rimarcando che la fame e le povertà “abbrutiscono e umiliano”. “Guardiamo alle famiglie divise e lacerate per sempre - ha proseguito -; e che dire della droga che uccide, del consumismo che annebbia la vista, delle tante malattie che ci fanno soffrire? La radice di tutte queste tristezze è nella finitezza umana, ancor più dolorosamente percepite lì dove manca il senso dell’eternità".

Infine il porporato ha ricordato le opere di carità del santuario di Pompei: la mensa per i poveri, gli asili per madri e bambini in difficoltà, i centri per il recupero dalle dipendenze e di accoglienza dei migranti. Il cardinale Filoni vi si è recato in visita sabato pomeriggio e, colpito dalla generosità e dalla testimonianza di tanti volontari, ha voluto ringraziare tutte quelle coppie che nelle case famiglia con il loro lavoro allargano l’evangelizzazione portando la carità. “La carità qui è poliedrica secondo l’intuizione del beato Bartolo Longo", di cui celebriamo il 5 ottobre "la ricorrenza liturgica e quest’anno il 40° anniversario della Beatificazione”, ha fatto presente nella sua omelia il cardinale Filoni, che ha infine invitato a pregare Maria perché “non venga meno nella Chiesa il dono dell’Eucaristia e il mistero della carità” e ad implorare “la misericordia e la pietà divina per le nazioni e il mondo intero afflitto da tanti mali”.