Nuova ordinanza per la Galleria Vittoria L’obiettivo è quello di migliorare la circolazione

Oggi è stata predisposta a Napoli una nuova ordinanza dirigenziale per migliorare la circolazione nelle zone vicine alla Galleria Vittoria. L'ordinanza, secondo quanto fa sapere il Comune, prevede:

1. in via Chiatamone:

a) il divieto di sosta permanente con rimozione coatta sul lato sinistro del senso di marcia, dalla confluenza con via Santa Lucia a via Giorgio Arcoleo;

b) posizionamento in linea della sosta attualmente posizionata a spina, dal civico 14 all'intersezione con la Galleria della Vittoria;

c) posizionamento sul lato destro del senso di marcia, nell'area di sosta di cui al precedente punto b), dei posti riservati e istituiti sul lato sinistro del senso di marcia.

2. in via Santa Lucia, sospendere la corsia riservata al Trasporto Pubblico di Linea e istituire il senso unico di circolazione da via Cesario Console a via Chiatamone.

3. consentire il libero transito per tutti i veicoli in via Giorgio Arcoleo, nella corsia contrapposta al senso di marcia vigente, istituita al punto 1 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 801 del 01/10/2020;

4. istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h in piazza Vittoria e via Partenope.

All'esito dei sopralluoghi effettuati con l'assessore Alessandra Clemente e con i responsabili tecnici del Comune si è altresì deciso di non disporre su via Acton il divieto di sosta precedentemente ipotizzato.

I provvedimenti saranno operativi nei prossimi giorni con l'istallazione della nuova segnaletica. I provvedimenti disposti sono stati condivisi oggi con le associazioni di categoria del commercio e della sosta della zona.