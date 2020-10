Tutti accalcati sul bus. Bassolino: "Così non va bene" Tante immagini di assembramenti di pendolari. L'ex governatore: "Si intervenga"

Covid e mezzi affollati: nella giornata di oggi sono diverse le denunce che arrivano in proposito. Persone ammassate nei treni o nelle stazioni evidentemente ben al di fuori dei limiti del distanziamento sociale: immagini che naturalmente provocano indignazione negli utenti. L'ex presidente della Regione Campania ed ex sindaco di Napoli, Antonio Bassolino, ha postato su Twitter una foto di un bus affollato: "Così non va bene", il commento. Poi: "Non si può viaggiare in queste condizioni mentre i contagi aumentano. Si intervenga, per piacere: ognuno per la sua parte e finalmente tutti assieme".