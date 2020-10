Mamme under 18 la provincia di Napoli è da record Sono 154 le nascite da madri minorenni in tutta l’area metropolitana, è il dato più alto d’Italia

Napoli è la provincia dove si concentra di più, su base nazionale, il fenomeno delle madri minorenni. Un dato che deve far riflettere sulla tenuta di un tessuto sociale che purtroppo sembra ancora arretrato per quel che riguarda l’informazione e la conoscenza. Sono 154 le nascite da madri minorenni secondo i dati Istat in provincia di Napoli. In Campania nel solo 2018 le ragazze sotto i 17 anni a portare a termine una gravidanza sono be 227 secondo dato nazionale, superato solo da quello della Sicilia dove sono state ben 314.

I dati sono stati raccolti nell'ultima edizione di un rapporto sulla condizione delle bambine e delle ragazze curato da Terre des Hommes in occasione della campagna Indifesa.

Molte gravidanze che avvengono in adolescenza non sono desiderate, per cui non sorprende che nel 2018 in Italia siano state 5.493 le interruzioni volontarie di gravidanza di ragazze dai 15 ai 19 anni, e 143 di bambine fino ai 14 anni.

La Lombardia (con 908 Interruzioni volontarie di gravidanza nel 2018, di cui 24 sotto i 14 anni) è la regione con più casi anche se il numero di baby mamme (134) è molto più basso di altre realtà come quella campana, dove il numero di Interruzioni volontarie di gravidanza fino ai 19 anni è pari a 509, di cui 20 sotto i 14 anni.